NAVIDAD 2025

Fra Roger y Cáritas Menorca cocinan la comida solidaria de Navidad para personas en situación de vulnerabilidad

Se llevará a cabo en el Restaurante Can Aguedet de Es Mercadal

Iván Martín

Menorca |

Escuela Restaurante Can Aguedet, en Es Mercadal.
Escuela Restaurante Can Aguedet, en Es Mercadal. | ONDA CERO MENORCA

La asociación gastronómica Fra Roger y Cáritas Menorca celebran este año la 11ª edición del "Sopar de Nadal per a tothom", una propuesta solidaria que nació el año 2014 con la intención que nadie se quede sin compartir una comida en Navidad.

En esta edición, la iniciativa se adapta y toma un formato diferente, celebrando una comida de Navidad en el Restaurante Escuela Can Aguedet, en Es Mercadal, en la que participarán unas 40 personas.

En Más de Uno Menorca escuchamos todos los detalles a cargo del secretario de Fra Roger, Antoni Aguiló.

