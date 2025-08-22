Fibralink se vuelca de nuevo con las fiestas patronales de Ferreries

Fibralink participa activamente en la actividad social, cultural y festiva de Ferreries. Con su oficina en la avenida Verge del Toro, la empresa menorquina fue la pionera en instalar en este pueblo la fibra óptica, convirtiendo Ferreries en marzo de 2013, en el primer municipio de Baleares con el servicio.

Una de las novedades de Sant Bartomeu es la edición de unos vasos exclusivos para fiestas en los que han colaborado Fibralink, la revista DFerreries, Melià y la asociación de Comerciantes de Ferreries (ACOINFE). Además, Fibralink mantiene su compromiso con diferentes entidades deportivas, ofreciendo internet gratuito en la plaza España y apoyando las actividades que organiza el Ayuntamiento de Ferreries.

Coincidiendo con la vuelta al cole, la empresa prepara atractivas promociones. La gerente de Fibralink, Paula Barca, ha destacado la importancia de Ferreries: "este pueblo es mi debilidad por todo lo que representa para nosotros", y ha añadido: "somos una empresa de producto local que apostamos por los menorquines, con el objetivo de crear una economía circular".

Además de la oficina en Ferreries, Fibralink también dispone de oficina física en Maó.