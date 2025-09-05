Fibralink ofrece por segundo año consecutivo internet gratis a los usuarios del mercat Sa Plaça de Maó

Fibralink continua colaborando con las diversas fiestas patronales de Menorca. La empresa de telecomunicaciones mantiene una estrecha colaboración con Sa Plaça al dotar a este equipamiento de internet gratuito.

La gerente de Fibralink, Paula Barca, ha recordado uno de los grandes objetivos, más allá de la actividad empresarial: "somos una empresa local, apostamos por el producto local e invertimos y patrocinamos entidades de la isla con el reto de contribuir a unaeconomía circular".

Por otro lado, Barca ha hecho hincapié en las diferentes ramas de Fibralink: cultura, deportes y responsabilidad social corporativa. También participan en actos solidarios y la última novedad es una donación a la Colla de Geganters de Sant Lluís, necesitados para renovar el vestuario de uno de los activos de las fiestas patronales.

Además, el póster oficial de las fiestas de Gràcia del Diario Menorca está patrocinado por Fibralink.