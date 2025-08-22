Ferreries inicia este viernes con el pregón los días álgidos de sus fiestas patronales

Los nuevos gigantes de Ferreries y el pregón de fiestas centrarán este viernes el arranque de un fin de semana largo, repleto de momentos emocionantes y de mucha diversión.

El alcalde del municipio, Pedro Pons, ha repasado en Más de Uno Menorca algunos momentos emotivos de los festejos, y ha reconocido que el equipo de gobierno vive Sant Bartomeu con ilusión, aunque con la responsabilidad de velar por la seguridad y el cumplimiento de la normativa.

Más de 100 caballos participarán en los 'Jaleo' del sábado y el domingo. Además, el lunes tendrá lugar el 'Jaleo d'ases', una tarde muy especial para los residentes en Ferreries.