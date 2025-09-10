EDUCACION

Las familias de las aulas Ueeco del Pasqual Calbó de Maó exigen al Govern que solucione los problemas con el transporte

Convocan un acto de protesta que saldrá a las 18:00 horas de este jueves en la plaza Esplanada

Iván Martín

Menorca |

Las familias de las aulas Ueeco (Unidades Específicas en Centros Ordinarios) del IES Pasqual Calbó de Maó denunciarán este jueves en la Esplanada de Maó la falta de recursos y los problemas en el transporte de movilidad que se encuentran los alumnos y sus familias.

La protesta saldrá a las 18:00 horas desde la plaza Esplanada y finalizará en la delegación del Gobierno, en la plaza Miranda.

Se trata de una problemática que se repite y que el centro educativo ya denunció el pasado curso.

En Más de Uno Menorca escuchamos el testimonio de una de las madres de los alumnos afectados.

