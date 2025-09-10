Las familias de las aulas Ueeco del Pasqual Calbó de Maó exigen al Govern que solucione los problemas con el transporte

Las familias de las aulas Ueeco (Unidades Específicas en Centros Ordinarios) del IES Pasqual Calbó de Maó denunciarán este jueves en la Esplanada de Maó la falta de recursos y los problemas en el transporte de movilidad que se encuentran los alumnos y sus familias.

La protesta saldrá a las 18:00 horas desde la plaza Esplanada y finalizará en la delegación del Gobierno, en la plaza Miranda.

Se trata de una problemática que se repite y que el centro educativo ya denunció el pasado curso.

En Más de Uno Menorca escuchamos el testimonio de una de las madres de los alumnos afectados.