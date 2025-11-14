El equipo y los usuarios del Centre Auditiu Menorca celebran el décimo aniversario de la implantación en la isla

El equipo de profesionales del Centre Auditiu Menorca y algunos de los usuarios se han citado para celebrar el décimo aniversario de la implantación en la isla.

En Más de Uno Menorca escuchamos la opinión del gerente Albert Martín, así como de los diferentes audiólogos que forman parte de la plantilla. Además, conocemos las últimas novedades y los avances tecnológicos en los productos de la empresa Signia, una de las más relevantes del sector.

En el programa también estaremos muy pendientes de las experiencias personales de los usuarios, que gracias al trato de proximidad y atención del Centre Auditiu Menorca han mejorado su calidad de vida.