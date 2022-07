El responsable de medio marino del Gob Menorca, Víctor Carretero, ha insinuado este martes que la falta de nidificaciones de tortugas marinas en el litoral menorquín podría deberse principalmente a la elevada densidad humana de la temporada turística.





Carretero ha reconocido que no tienen constancia de la puesta de huevos de ningún ejemplar de tortuga 'Caretta, caretta' en la costa menorquina: "o no nos hemos enterado o no llegan", y ha añadido: "las tortugas nos perciben como un depredador y si ven que hay mucha gente o luz es muy difícil que salgan. A partir de aquí, buscarán otras zonas para poner huevos, pero no sabemos dónde".





Carretero ha recordado la importancia de llamar al 112 en el caso de presenciar un proceso de nidificación y ha pedido no bajar la guardia: "estamos en una época propicia para observar cómo estos animales salen a las playas para poner nidos. A pesar de no ser muy común en Baleares, últimamente hemos tenido varias puestas importantes".





El responsable de la entidad ecologista recomienda no acercarse ni hacer fotos con flash, utilizar una linterna en el caso que sea de noche, así como alejar animales de compañía: "las tortugas ven un perro como un depredador, una amenaza. Si presenciamos una nidificación de día, aparte de llamar al 112, no debemos pisar el rastro que dejan, y si podemos, hacer un perímetro de diez metros al alrededor para que nadie se acerque".





La Conselleria balear de Medio Ambiente ha enganchado unas pegatinas en diferentes playas con un código QR que explica todo el proceso.