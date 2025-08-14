Empresarios de Ciutadella denuncian una reducción de ventas y pérdida de clientes por la peatonalización de la plaza des Born

Diferentes asociaciones empresariales han anunciado este miércoles la creación de una comisión de seguimiento multisectorial para monitorizar conjuntamente la situación generada por la peatonalización de la plaza des Born de Ciutadella y la eliminación de la parada de autobuses des Pins.

"Se trata de decisiones que ya están teniendo efectos negativos visibles en la actividad económica y comercial del centro urbano", han subrayado antes de apuntar que, transcurrido un mes desde la aplicación de estas medidas, "se constata una reducción generalizada de ventas, pérdida de clientela local y visitante, cancelaciones y una clara dificultad de acceso para quienes visitan el núcleo histórico".

A su parecer, esta preocupación no es aislada, sino que afecta a sectores tan diversos como el comercio minorista, la restauración, la náutica, el transporte, los alojamientos turísticos de interior, la panadería o la pastelería, entre muchos otros.

En concreto, la comisión estará formada por la Asociación de Hostelería y Restauración de Menorca, la Asociación Menorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes, la Asociación Ciutadella Antiga Centre Comercial Obert, la Asociación Menorquina de Empresas Náuticas, la Asociación Profesional de Pastelería, Panadería y Afines de Menorca (Apame), la Asociación de Empresas de Transporte de Menorca, la Federación Empresarial Balear de Transportes y la Asociación de Comerciantes de Menorca.

La comisión de seguimiento, según han explicado, nace con el objetivo de documentar, analizar y trasladar estas consecuencias de forma "coordinada y firme" ante las administraciones implicadas.

En este sentido, han subrayado que se está valorando la elaboración de un informe sectorial conjunto con datos, imágenes y testimonios, así como la posibilidad de solicitar una intervención pública en el pleno municipal, y plantear propuestas concretas de revisión o reversión parcial de las medidas, mientras no existan "alternativas reales y consensuadas" que garanticen el acceso al centro.

Del mismo modo, la comisión tiene como propósito "realizar un seguimiento continuado de todas las medidas paliativas o correctoras anunciadas por las administraciones competentes para mitigar los efectos de la peatonalización y la debilitación de la red urbana de transporte público".

"Es fundamental que estas actuaciones no queden en el plano de las promesas, sino que se ejecuten con plazos concretos y resultados visibles", han manifestado, asegurando que ya han vivido situaciones similares, como la ubicación provisional de la estación de autobuses en una avenida, cuya provisionalidad se ha convertido en indefinida, "sin avances significativos hacia una solución definitiva".

Los empresarios han considerado "inaceptable" que no se vaya a disponer de un proyecto ejecutivo para el rediseño de la plaza des Born hasta el año 2027. "El concurso de ideas y el proceso participativo para repensar este espacio deberían haberse planteado antes de tomar decisiones estructurales", han apuntado.

"Si realmente se buscaba un consenso mayoritario, este debía haberse promovido desde el principio con un proceso de participación ciudadana, no una vez tomada y aplicada la decisión", han espetado.

Las asociaciones empresariales han remarcado que "la sostenibilidad y la mejora del espacio urbano son objetivos compartidos, pero deben construirse desde el diálogo, la planificación responsable y la participación de los sectores directamente afectados".

Finalmente, han puntualizado que la comisión de seguimiento queda abierta a la incorporación de nuevos colectivos y entidades que "compartan esta inquietud y quieran trabajar conjuntamente para reclamar una ciudad mejor diseñada, más accesible, y más viva".