Detenidas tres personas en Menorca por la desaparición de monedas de oro valoradas en 30.000 euros

Agentes de la Policía Nacional de Maó han detenido a tres personas, dos mujeres y un hombre, por la desaparición de monedas de oro valoradas según su propietario en casi 30.000 euros.

Efectivos del Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional iniciaron una investigación a comienzos de año, cuando un coleccionista echó en falta determinadas monedas de oro, las cuales dejó por olvido en una vivienda que tuvo alquilada en el centro de Maó en el año 2023.

Desde esa fecha y hasta el día de hoy se sigue una investigación en la que se ha logrado la detención de tres personas, dos de ellas octogenarias, como presuntos autores de los hechos investigados. Dos de las personas detenidas si guardan relación entre ellas mientras que la tercera no.

Las personas investigadas consiguieron apoderarse de la mayoría de las monedas que fueron vendidas a terceros en Maó y en Ferreries, donde los agentes consiguieron recuperarlas. Las monedas robadas y recuperadas en su mayoría, son 2 monedas sudafricanas de oro, 7 monedas de oro de la historia de EEUU y 28 monedas mexicanas de su historia, también de oro.

La investigación policial sigue abierta para el total esclarecimiento de los hechos, no descartándose nuevas detenciones.