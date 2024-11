Detenida una joven por dejar morir a una bebé recién nacida en Maó

Agentes de la Policía Nacional de Palma han detenido este jueves a una mujer joven como presunta autora de un delito contra la vida, al dar a luz a una neonata no actuando con la mínima diligencia provocando por inacción el fallecimiento del bebé.

Los hechos se produjeron en la mañana del pasado 10 de septiembre en un domicilio de Maó, con motivo del hallazgo de un feto en el interior del inodoro del baño de la vivienda tras haber sido expulsado por una joven.

La joven fue trasladada a un centro médico y agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de las primeras gestiones, localizando en el aseo un feto completamente desarrollado. Se trataba de una bebé completamente formada.

El Grupo de Homicidios se hizo cargo de la investigación, tomando declaración tanto a la joven como a dos personas que estaban en ese momento en el domicilio, ninguno tenía constancia del estado de gestación, tampoco la joven.

Los investigadores llevaron a cabo una inspección ocular en el domicilio con agentes de Policía Científica, realizando diversas gestiones para el total esclarecimiento de los hechos. Al bebé se le practicó la autopsia y se estaba a la espera de los resultados emitidos por el Instituto de Medicina Legal. En este contexto se recibió un informe que determinaba que la bebé nació con vida.

Los agentes pudieron comprobar que una vez que se produjo el alumbramiento la mujer no llevó a cabo ninguna acción para salvaguardar la integridad de la recién nacida. De hecho la joven no realizó ninguna conducta de auxilio a la bebé ni directamente, ni tampoco demandando auxilio al resto de moradores, que podrían haber intervenido y que no eran conocedores de lo que estaba ocurriendo.

Una vez concluidas todas las gestiones, así como con los informes del Instituto de Medicina Legal, los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Palma se desplazaron a Granada, lugar donde se encontraba la investigada, procediendo a su detención como presunta autora de un delito de asesinato.