Sa Cooperativa del Camp de Menorca diversifica las actividades para la Fira del Formatge

Sa Cooperativa del Camp de Menorca organiza diversas actividades, en el marco de la IV Fira del Formatge de la DO del queso Mahón-Menorca, con el objetivo de diversificar las potencialidades del producto, que este fin de semana se expondrán en la plaza Esplanada de Maó.

La gerente cultural de Sa Cooperativa, Llúcia Pons, ha detallado en Más de Uno Menorca, en que consistirá la aportación de la entidad, que colabora con el Ayuntamiento de Maó como institución organizadora del evento.

Pons ha enfatizado la calidad del queso de la DO, así como el crecimiento de un sector que despierta el interés de residentes y visitantes.