El Consell de Menorca quiere anticiparse al aumento de la demanda social de las personas mayores

El departamento de Bienestar Social del Consell de Menorca es consciente que debe trazar un plan para anticiparse al aumento de la demanda en el colectivo de las personas mayores.

Por este motivo, desde la máxima institución insular anuncia un nuevo programa, que se presentará a finales de noviembre, cuyo objetivo será mejorar las prestaciones y servicios, así como estar especialmente atentos a las vulnerabilidades que provoca la soledad.

Por otro lado, la Federación de Clubes de Jubilados de la isla ha precisado las actividades que realizan, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todas las personas del sector.