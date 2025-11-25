El Consell de Menorca impulsa un mes de actividades para el 25N en colaboración con todos los municipios

Bajo el lema 'Alça la veu davant la violència contra les dones', el Consell de Menorca ha elaborado un programa que ofrece varias iniciativas dirigidas a toda la ciudadanía: alumnado, profesionales, familias, entidades sociales y público general.

Entre ellas destacan teatro-fórum, charlas, talleres, espectáculos culturales, jornadas formativas, acciones en la calle y actividades simbólicas como iluminaciones y lecturas de manifiestos.

La consellera insular de Bienestar Social, Carmen Reynés, y el director insular de Atención Social, Dani García, han explicado en Más de Uno Menorca los detalles del 25N.