El Consell de Menorca impulsa un mes de actividades para el 25N en colaboración con todos los municipios

Se llevarán a cabo diversos actos

Iván Martín

Menorca |

Bajo el lema 'Alça la veu davant la violència contra les dones', el Consell de Menorca ha elaborado un programa que ofrece varias iniciativas dirigidas a toda la ciudadanía: alumnado, profesionales, familias, entidades sociales y público general.

Entre ellas destacan teatro-fórum, charlas, talleres, espectáculos culturales, jornadas formativas, acciones en la calle y actividades simbólicas como iluminaciones y lecturas de manifiestos.

La consellera insular de Bienestar Social, Carmen Reynés, y el director insular de Atención Social, Dani García, han explicado en Más de Uno Menorca los detalles del 25N.

