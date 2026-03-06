MAS DE UNO MENORCA ESPECIAL 8M

El Consell de Menorca aumenta los recursos en la lucha contra la violencia de género

El principal órgano beneficiado es el Centre Assessor de la Dona

Iván Martín

Menorca |

El Consell de Menorca aboga por la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista todos los días del año. Así lo ha reconocido a Más de Uno Menorca la consellera insular de Bienestar Social.

Carmen Reynés ha recordado que pese a los avances "queda mucho trabajo por delante". La consellera también ha recordado el aumento de recursos, económicos y logísticos, para el Centre Assessor de la Dona, así como otros entes que tienen el objetivo de dar seguridad jurídica a las mujeres afectadas.

Cabe recordar que la máxima institución de la isla ha programado medio centenar de actividades para conmemorar el 8-M en colaboración con todos los ayuntamientos menorquines.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer