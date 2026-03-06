El Consell de Menorca aumenta los recursos en la lucha contra la violencia de género

El Consell de Menorca aboga por la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista todos los días del año. Así lo ha reconocido a Más de Uno Menorca la consellera insular de Bienestar Social.

Carmen Reynés ha recordado que pese a los avances "queda mucho trabajo por delante". La consellera también ha recordado el aumento de recursos, económicos y logísticos, para el Centre Assessor de la Dona, así como otros entes que tienen el objetivo de dar seguridad jurídica a las mujeres afectadas.

Cabe recordar que la máxima institución de la isla ha programado medio centenar de actividades para conmemorar el 8-M en colaboración con todos los ayuntamientos menorquines.