MAS DE UNO MENORCA ESPECIAL FIRA ARRELS

El Consell de Menorca apuesta por abrir la Fira Arrels para dar visibilidad a los productos del campo y el sector pesquero

Entretenimiento infantil, música, demostraciones de cocina en directo y degustaciones de productos son algunos de los alicientes del certamen que tiene como campamento base Es Mercadal

Iván Martín

Menorca |

Más de 40 expositores, espacios para el entretenimiento infantil, actuaciones musicales y exhibiciones culinarias en directo. Son algunos de los alicientes que se encontrarán los menorquines y visitantes que decidan acceder durante este fin de semana en el recinto ferial de Es Mercadal.

La Fira Arrels, impulsada por el Consell de Menorca, cuenta este año con importantes novedades como la entrada gratuita al recinto, así como la implicación del sector pesquero, completando el amplio abanico de productores locales.

La consellera insular de Economía, Maria Antònia Taltavull, ha precisado las líneas de actuación que des del Consell se están llevando a cabo para ayudar a todos aquellos que trabajan en el producto de proximidad. En el programa especial Más de Uno MenorcaFira Arrels también escuchamos los testimonios de sus protagonistas, los productores de la isla que se presentan con el reto de dar visibilidad a los alimentos de kilómetro cero.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer