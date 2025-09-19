El Consell de Menorca apuesta por abrir la Fira Arrels para dar visibilidad a los productos del campo y el sector pesquero

Más de 40 expositores, espacios para el entretenimiento infantil, actuaciones musicales y exhibiciones culinarias en directo. Son algunos de los alicientes que se encontrarán los menorquines y visitantes que decidan acceder durante este fin de semana en el recinto ferial de Es Mercadal.

La Fira Arrels, impulsada por el Consell de Menorca, cuenta este año con importantes novedades como la entrada gratuita al recinto, así como la implicación del sector pesquero, completando el amplio abanico de productores locales.

La consellera insular de Economía, Maria Antònia Taltavull, ha precisado las líneas de actuación que des del Consell se están llevando a cabo para ayudar a todos aquellos que trabajan en el producto de proximidad. En el programa especial Más de Uno MenorcaFira Arrels también escuchamos los testimonios de sus protagonistas, los productores de la isla que se presentan con el reto de dar visibilidad a los alimentos de kilómetro cero.