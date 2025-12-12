NAVIDAD 2025

Los comerciantes de Ferreries sortearán 22 vales de 100 euros durante la campaña de Navidad

El primer sorteo tendrá lugar este sábado en la plaza España

Iván Martín

Menorca |

La Asociación Comercial i Industrial de Ferreries(ACOINFE) sorteará este sábado 13 de diciembre los primeros vales de 100 euros entre las personas que hayan comprado algún producto en los negocios del municipio.

Esta acción se enmarca en la campaña de Navidad que se extenderá hasta el 10 de enero. El presidente de ACOINFE, Héctor Carreras, ha explicado todos los detalles en una entrevista concedida a Más de Uno Menorca.

Además, en la celebración de los sorteos habrá actuaciones musicales y recitales de poesía para amenizar los actos.

