Los ciudadanos de Baleares necesitan 60,8 años para comprar una vivienda

Un residente de Baleares necesita casi 61 años de su salario para adquirir una vivienda, si destina el 30% de la renta familiar. Así lo ha recogido la memoria del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) del pasado 2024, presentada esta mañana en el Parlament.

Y es que el precio de la vivienda en Baleares sigue siendo el más alto de España, el metro cuadrado cuesta el doble respecto a la media del país

Este es uno de los datos destacados e la 'Memoria del CES sobre la economía, el trabajo y la sociedad de Baleares' que ha hecho el presidente del Consejo Económico y Social, Francesc Fiol, quien ha resaltado el crecimiento del PIB balear, pero también el problema derivado de la falta de vivienda, a su parecer, el "aspecto más negativo" del informe.

Y es que el precio de la vivienda en Baleares sigue siendo el más alto de España, el metro cuadrado cuesta el doble respecto a la media del país

Para Antonio Alcover, secretario general del CES, una solución posible a este problema es dar más flexibilidad a la oferta de la vivienda de forma que se pueda soportar la demanda masiva

La memoria la han presentado este miércoles el ya mencionado secretario general del CES, Antonio Alcover, la directora de la memoria, Anna Grau y el presidente de la Comisión de la Memoria, Carles Mulet.