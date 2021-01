Cae un 40% la facturación de las peluquerías de Menorca en diciembre

La causa que justifica la caída obedece a la falta de eventos sociales o celebraciones relacionadas con las fiestas navideñas, como consecuencia de las restricciones para evitar la propagación de la covid-19 en la isla.

En declaraciones a Más de Uno Menorca, la presidenta de la Asociación Profesional de Peluquerías, Tere Maria Ballester, ha reconocido la “delicada” situación por la que atraviesa el sector, que también reivindica que se reduzca el IVA del 21% actual a un 10%.

"La Navidad ha sido muy floja porque no se han realizado muchas comidas con compañeros de trabajo, amigos o familiares, y la gente para quedarse en casa decide no acudir a las peluquerías. Este año no hemos tenido Nochevieja, un día donde muchas personas se arreglan para ir a un restaurante y salir a divertirse", ha explicado.

Por otro lado, Ballester también da por perdido el mes de enero que, en el caso de Menorca, tiene en los días de Sant Antoni una importante fuente de ingresos. Además, la presidenta de la asociación comenta que la pérdida de facturación se arrastra desde el inicio de la pandemia. Los factores que explican el descenso generalizado es la mala temporada turística, la caída de ingresos en las familias menorquinas y la cancelación de eventos sociales como bodas u otras celebraciones.