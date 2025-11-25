MAS DE UNO MENORCA ESPECIAL 25N

El Ayuntamiento de Es Migjorn Gran reivindica el papel del consistorio en la lucha contra la violencia de género

Animan a denunciar los casos que se produzcan

Iván Martín

Menorca |

El departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Es Migjorn Gran atiende los casos de violencia de género que se dan en el municipio. En una fase inicial se proporciona información a la víctima, así como los posibles recursos a su alcance.

La concejala de Servicios Sociales, Marga Coll, ha reconocido que en pueblos pequeños cuesta más dar el paso y denunciar situaciones de estas características.

En cualquier caso, Coll ha asegurado que se producen pocos casos de violencia doméstica en Es Migjorn y que la colaboración con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es total.

