El Ayuntamiento de Es Migjorn Gran reivindica el papel del consistorio en la lucha contra la violencia de género

El departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Es Migjorn Gran atiende los casos de violencia de género que se dan en el municipio. En una fase inicial se proporciona información a la víctima, así como los posibles recursos a su alcance.

La concejala de Servicios Sociales, Marga Coll, ha reconocido que en pueblos pequeños cuesta más dar el paso y denunciar situaciones de estas características.

En cualquier caso, Coll ha asegurado que se producen pocos casos de violencia doméstica en Es Migjorn y que la colaboración con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es total.