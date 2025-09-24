SEMANA DEL TURISMO EN ONDA CERO MENORCA

Alaior promocionará en Fitur la cultura, las playas y la planta de alojamiento de calidad

La cultura juega un papel fundamental en la dinamización del municipio

Iván Martín

Menorca |

El alcalde de Alaior, José Luis Benejam, ha confirmado en Más de Uno Menorca que el municipio se promocionará en solitario en Fitur. El primer edil ha reivindicado la importancia del turismo para la economía insular, como industria generadora de riqueza y de creación de empleo.

Benejam ha enfatizado la calidad de los agroturismos y ha recordado que esta tipología de turista desestacionaliza la temporada y es respetuoso con el medio ambiente.

La cultura también representa otro atractivo de Alaior. El museo de arte contemporáneo LOAC y las actividades que organiza el consistorio, como 'Les nits amb candela', ayudan a dinamizar el consumo en el pueblo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer