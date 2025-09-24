Alaior promocionará en Fitur la cultura, las playas y la planta de alojamiento de calidad

El alcalde de Alaior, José Luis Benejam, ha confirmado en Más de Uno Menorca que el municipio se promocionará en solitario en Fitur. El primer edil ha reivindicado la importancia del turismo para la economía insular, como industria generadora de riqueza y de creación de empleo.

Benejam ha enfatizado la calidad de los agroturismos y ha recordado que esta tipología de turista desestacionaliza la temporada y es respetuoso con el medio ambiente.

La cultura también representa otro atractivo de Alaior. El museo de arte contemporáneo LOAC y las actividades que organiza el consistorio, como 'Les nits amb candela', ayudan a dinamizar el consumo en el pueblo.