Alaior invita a los menorquines a disfrutar de unas fiestas diferenciales y cargadas de diversión

Alaior vive intensamente las fiestas de Sant Llorenç. Este viernes tendrá lugar el pregón, mientras que el sábado y el domingo los caballosse erigirán en los protagonistas de las fiestas.

El alcalde de Alaior, José Luis Benejam, ha destacado en Más de Uno Menorca el sentimiento que despiertan las fiestas. El primer edil ha enfatizado la participación de toda la población en unos festejos que, a diferencia de otros municipios, cuentan con particularidades como la desfilada de carrozas del domingo.

En otro orden de cosas, Benejam ha reconocido que se emocionará en el acto de entrega de la bandera a la Caixera Batlessa, Maria Antònia Pons, y admite que la responsabilidad y la tensión para que todo transcurra sin incidentes provoca que los miembros de la coorporación dispongan de pocos momentos para celebrar Sant Llorenç.