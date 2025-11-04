Adolfo Vilafranca apuesta por el arte para desestacionalizar la temporada turística en Menorca

El presidente del Consell Insular y de la Fundació Foment del Turismo de Menorca ha asegurado este martes en la World Travel Market que el turista británico es clava para desestacionalizar la temporada turística en la isla.

Adolfo Vilafranca ha señalado en una entrevista concedida a Onda Cero Illes Balears la importancia de canalizar el interés del visitante a través del arte y la cultura.

Además, el presidente de la máxima institución insular ha remarcado la necesidad de seguir apostando por la conectividad aérea para fortalecer el vínculo con el Reino Unido.