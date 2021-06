No han faltado las recetas tradicionales ni los consejos de Toni Molina, director en Baleares de Tiendas Beds. Luis Alejandre ha detallado las últimas novedades de la Isla del Rey y Juan Cubas nos ha recitado su poesía. Además, el cantante Agoney, ex OT, nos invita a la presentación de su disco "Libertad" en Alaior. Y no olvidamos que este sábado arranca en el puerto de Maó els "Vespres d'Art a Baixamar".