El Foro Illa del Rei aborda la creciente relación entre Menorca y Francia con la participación de Manuel Valls

El Foro Illa del Rei celebra este martes por la tarde un encuentro para analizar la creciente relación entre Menorca y Francia. El evento, que ha generado un notable interés, contará con la participación de un panel de expertos que abordarán la influencia francesa en la isla en diversos ámbitos, desde el cultural hasta el económico y el social. La comisión organizadora está formada por el diario MENORCA, la Fundación Hospital de la Isla del Rey, el Ateneu de Maó y el Cercle d’Economia de Menorca.

Uno de los temas principales a tratar será el aumento del turismo y la inversión gala. Se ha registrado un crecimiento anual del 25% en el turismo francés, y 10.512 ciudadanos del país han aterrizado en Menorca para alojarse en segundas residencias. Además, la accesibilidad se ha visto reforzada con hasta quince conexiones aéreas diarias en verano y una ruta marítima desde Toulon al puerto de Ciutadella.

El foro también valorará las inversiones francesas en el sector primario de Menorca. Ciudadanos galos están adquiriendo fincas para diversificar la actividad agrícola e impulsar proyectos innovadores en la isla. Este tipo de iniciativas son vistas como una oportunidad para revitalizar un sector clave para la economía local.

La lista de ponentes incluye a figuras destacadas como Manuel Valls, ministro de Ultramar del gobierno francés, y Michel Magnier, cónsul de Francia en Baleares. También participarán la profesora de idiomas Peggy Audval y el empresario Emmanuel Javal, quienes aportarán sus experiencias y perspectivas sobre la presencia francesa en la isla. La diversidad de los ponentes busca ofrecer una visión completa de esta relación bilateral.