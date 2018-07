Villar Mir niega haber pagado nunca por concursos y apela a su "honradez" en el caso Son Espases

El presidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, ha negado hoy al fiscal Pedro Horrach haber pagado nunca para que le adjudicasen concurso alguno, incluido el del hospital de Son Espases investigado por corrupción, y ha apelado a su "honradez profesional".



Durante su declaración de alrededor de hora y media como imputado en la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, Villar Mir ha dicho no entender por qué la exconsellera de Salud de Baleares Aina Castillo afirmó en su día a Horrach que el expresidente de las islas Jaume Matas (PP) le ordenó conceder las obras del hospital a OHL, han informado a Efe fuentes jurídicas.



Finalmente, el concurso se dio en 2006 por 635 millones de euros a Dragados, del grupo ACS, cuyo presidente, Florentino Pérez, está citado a las 16.00 horas como testigo, aunque Villar Mir ha asegurado que los baremos que se usaron para la adjudicación fueron erróneos y que debía haber recaído en su constructora.



Hoy también ha declarado durante dos horas y media el director del área hospitalaria de OHL, José Magán, que ha negado al fiscal tener conocimiento de trato de favor alguno por parte del gobierno balear de Matas, han indicado las fuentes.



Horrach le ha enseñado la declaración incriminatoria que hizo Castillo, concretamente cuando la exconsellera afirmó que tuvo un encuentro con Magán en el hospital Mateu Orfila de Menorca en el que este último le reprochó que no le hubieran concedido el concurso.



Según la versión de Castillo, Magán añadió que eso no podía ser y que ya le dirían algo al respecto a Matas "desde Génova", en referencia a la sede del PP en Madrid.



El consejero de OHL ha reconocido que ese encuentro tuvo lugar, pero ha dicho que la conversación no se desarrolló en esos términos y que él simplemente se quejó de que la adjudicación no había sido correcta.



De hecho, ha explicado que su grupo interpuso luego un contencioso contra el fallo del concurso, rechazado en primera instancia y que ahora han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Baleares.



El fiscal tiene previsto tomar declaración a las 16.00 horas a Florentino Pérez dentro de su investigación sobre el presunto amaño en la adjudicación del hospital, que supone la mayor obra pública de la legislatura en Baleares.



Horrach basa sus pesquisas en las declaraciones de varios testigos, especialmente de Castillo y del exgerente del Ib-Salut Sergio Beltrán, que apuntan directamente a Matas como la persona que ordenó manipular el concurso.



Mañana, el fiscal del caso Nóos se trasladará a Segovia para tomar declaración a Jaume Matas en la comisaría de la Policía Nacional de la ciudad a las 10.00 horas.



El exlíder del PP balear será conducido a las dependencias policiales desde la cárcel, donde cumple una condena de nueve meses por tráfico de influencias.