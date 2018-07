Tres senadores baleares de PP vuelven a romper la disciplina de voto para apoyar la moción del PSOE contra prospecciones

Tres senadores baleares del PP han vuelto a romper la disciplina de voto en el Pleno del Senado y han apoyado una moción del PSOE que rechaza las prospecciones de hidrocarburos en las costas españolas del Mediterráneo y de Canarias.



Se trata de tres de los cinco senadores baleares del PP: Lorenzo Bosch, María Antonio Garau y José Sala, que ya en mayo de este año rompieron la disciplina de voto de su partido por este mismo motivo el pasado mes de mayo, cuando dieron su apoyo a otra moción del PSOE muy parecida a la de hoy.



Han decidido sin embargo acatar el criterio del Grupo Parlamentario Popular las otras dos senadoras por Baleares: Juan Francisca Pons y Margarita Duran. Esta última también votó diferente la pasada primavera.



La iniciativa ha sido de todos modos rechazada, dada la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta. La moción del PSOE pedía la suspensión de los permisos ya concedidos y el rechazo a los que están en tramitación para prospecciones de hidrocarburos en la Costa del Sol, Baleares y Canarias.



La socialista malagueña Pilar Serrano ha sido la encargada de defender la moción y manifestar la "postura clara y contundente" de "decir 'no'" a las prospecciones por los impactos que, según sus palabras, tienen en la pesca y el medio natural y también en el sector turístico, "uno de los sectores estratégicos y motor de la recuperación económica".



Serrano había reclamado una "posición política" contraria a las prospecciones y ha criticado que los senadores del PP por Málaga, así como el presidente del PP-A y senador por designación autonómica, Juanma Moreno, "respalden las prospecciones" y digan que las autorizadas a 9 kilómetros de Mijas y a 12 de Fuengirola, que conllevará la colocación de una gran plataforma, son algo "compatible con el turismo".



También había reclamado que el Gobierno modifique la Ley de Hidrocarburos de 1998, y la Ley de Evaluación Ambiental, para aumentar la exigencia para la evaluación del impacto ambiental, no solamente en el medio natural, sino también en sectores económicos que pueden resultar negativamente afectados. Además los socialistas quieren que se establezca la obligación de prestar las garantías financieras suficientes para responder ante los eventuales daños que puedan generar las actividades que se desarrollen.



PP: "¿TANTO HA CAMBIADO EL MAR?"



El portavoz del PP José Ignacio Palacios ha centrado su intervención en reprochar al PSOE su cambio de actitud en este sentido y en que ahora quiera suspender permisos que fueron concedidos por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "¿Tanto ha cambiado el mar para que ahora se opongan y en aquel momento los aprobaran?", ha preguntado con ironía el senador, que ha recordado que cuando se concedieron algunos de esos permisos "el turismo ya era motor económico de España".



Además, ha expuesto que Italia es el quinto destino turístico mundial y ha autorizado más de cien sondeos y tiene cien plataformas frente a sus costas; mientras que Noruega, "que es destino de primer nivel de cruceros y una potencia en pesca", tiene importantes pozos de gas "¿Dudan también de la sensibilidad ambiental de los noruegos?", ha preguntado.



Así las cosas, Palacio ha subrayado que "a priori los permisos no se pueden suspender o rechazar" sino que la actuación correcta es la que hace el Gobierno, "exigir una autorización expresa para todos y cada uno de ellos proyectos". En esa misma línea, ha ensalzado que el Ejecutivo haya "reforzado los mecanismos de protección de la biodiversidad" y que los proyectos sean "evaluados de conformidad con lo establecido legislación comunitaria y nacional".



El senador ha concluido reprochando al PSOE que no acometiera cuando gobernaba el cambio de la Ley de Hidrocarburos que ahora reclama y ha cerrado su intervención aludiendo a una frase pronunciada por el socialista Miguel Sebastián cuando era ministro de Industria: "Las prospecciones no dañan el medio ambiente, son investigación, no barcos que generen contaminación".



PRECIO DEL PETRÓLEO CAMBIARÁ POLÍTICA ENERGÉTICA



Por su parte, el senador de IU Jesús Iglesias ha defendido una enmienda, que fue rechazada por el PSOE para ser incorporada a su moción, en la que se pedía de forma explícita la incorporación de las defensa de las energías renovables y el mantenimiento del carbón nacional para disminuir la dependencia energética del exterior.



Iglesias ha reprochado al Gobierno central que "renuncie a las renovables y al carbón para buscar alternativas en el fracking y en las prospecciones", lo que "supone renunciar a recursos ya existentes que han demostrado su utilidad y, además, asumir riesgos medioambientales importantes" y ha previsto que, paradógicamente, no será "la voluntad política del Gobierno" la que cambie la política energética sino que, a la vista del descenso del precio del petróleo, las prospecciones no van a ser rentables".



"PERPLEJIDAD" DE CC



Entre los que han mostrado un claro apoyo a la moción socialista ha estado el senador de Coalición Canaria Narvay Quintero, que se ha alegrado de que el proyecto de Baleares haya tenido una Declaración de Impacto Ambiental negativo y ha lamentado que las prospecciones canarias no hayan corrido la misma suerte.



"Uno se queda perplejo viendo que en una comunidad no se puede y en otra sí", ha dicho el senador que, además, ha reprochado al Gobierno que "no respete las decisiones de la sociedad", que se ha manifestado en contra de las prospecciones.



También el senador de Entesa Joan Sabaté ha expuesto su postura a favor de la iniciativa defendiendo, además, que se debe "avanzar hacia la autosuficiencia energética, produciendo más energía y ser autosuficientes para ser competitivos" pero "preferiblemente energías renovables y sin costos medioambientales" y también hidrocarburos pero "no a costa del medio ambiente".



Por último, CiU, que se ha abstenido, ha manifestado que España necesita un pacto por la Energía "para que podamos definir las necesidades energéticas y cómo resolverlas" y ha pedido que los procesos de autorización sean "rigurosos y transparentes".