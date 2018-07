Un total de 14 personas desalojadas en Cala Ratjada (Mallorca) tras incendiarse un apartamento

Un total de 14 personas han sido desalojadas en Cala Ratjada (Mallorca) después de que se incendiase un apartamento sobre las 04.00 horas de la madrugada de este domingo, en un suceso en el que no ha habido heridos, según han informado fuentes de los Bomberos de Mallorca y la Policía Local de Capdepera.



El suceso ha tenido lugar en el número 50 de la calle Leonor Servera, cuando se ha producido un incendio, cuyas causas aún son desconocidas, en el comedor de un apartamento del tercer piso, que se ha visto afectado completamente afectado por las llamas.



Así, cuatro personas han quedado atrapadas en este edificio que cuenta con un total de cuatro plantas. Dos de las personas han quedado atrapadas en la terraza y dos más en la primera planta. Debido a la actuación de los efectivos de emergencia han podido ser evacuadas indemnes.



Desde el 061 han detallado que al lugar, un bloque de apartamentos vacacionales en el que en el momento había pocas personas, han desplazado una ambulancia medicalizada, una de soporte vital básico y han movilizado al médico del PAC de la zona.



Por parte de los Bomberos, que han acabado el servicio sobre las 08.00 horas de este domingo, han intervenido los parques de Manacor y Artà, así como un suboficial y un sargento que han realizado tareas de coordinación.



Después de sofocar las llamas, un arquitecto del Ayuntamiento ha acudido al lugar para valorar cómo se ha visto afectada la estructura del edificio.



Por parte del Servicio de Emergencias del 112, han informado de que se ha producido otro incendio en un garaje en el Camí den Mallol en Palma. En este suceso han tenido que ser evacuadas seis personas de la planta superior. Dos de ellas han sido atendidas in situ en estado no grave.