Torres-Dulce se felicita de que Castro cite a declarar a los técnicos de Hacienda como solicitó el fiscal

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se ha felicitado este jueves de que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, haya accedido a la solicitud del fiscal Pedro Horrach de citar a declarar a los inspectores de la Agencia Tributaria que elaboraron los informes que exoneraron a la Infanta Cristina de la comisión de un delito contra la Hacienda pública.



"Nosotros le hemos pedido y él ha aceptado, lo cual revela, no precisamente, que haya una guerra entre juez y fiscal", ha destacado Torres-Dulce a preguntas de los medios antes de impartir la conferencia 'El Ministerio Fiscal como garante de los derechos fundamentales en el proceso penal' en el Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha.



Según ha dicho, si Castro entiende que tiene dudas acerca del peritaje tributario --"peritaje que nos merece el mayor respeto puesto que se trata de un peritaje de naturaleza absolutamente institucional"--, pues "nosotros le hemos ofrecido al juez la posibilidad de interrogar a los peritos y así solventar sus dudas".



De otro lado, el fiscal general del Estado ha pedido dejar actuar al juez y a la Fiscalía. "Seamos respetuosos con respecto a sus escritos y a sus actuaciones", ha solicitado.



"Creo que es perfectamente legítimo la crítica, el comentario de las decisiones judiciales, pero yo pediría igualmente que esas críticas se mantuviesen en términos de estricta juridicidad, es decir, que se combatan o se esté de acuerdo con las decisiones del señor juez y del fiscal instructor --que tiene mi más completo apoyo-- pero con posiciones jurídicas", ha insistido.



A su juicio, "lo más importante en este momento es que el juez instructor, por el que tengo todo mi respeto, como siempre, ha adoptado una decisión de conformidad con el fiscal, que es practicar unas diligencias muy importantes".



"SÓLIDOS ARGUMENTOS"



Dicho esto, Torres-Dulce ha explicado que el propósito de la Fiscalía no es otro que el de someter a la atención del juez todas las pruebas que permitan con absoluta imparcialidad que éste decida y ha defendido que posición de la Fiscalía se basa en "muy sólidos argumentos de naturaleza jurídica".



"Dejemos a los órganos judiciales que decidan y no deslegitimemos instituciones que son absolutamente preciosas para el Estado de Derecho y para la resolución del conflicto pacífico entre todos los ciudadanos españoles", ha añadido.



Por último y, tras indicar que la Infanta Cristina va a declarar voluntariamente, ha solicitado dejar que el juez sea quien valore el contenido de la declaración que haga la hija del Rey don Juan Carlos.