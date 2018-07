Serra Ferrer dimite al frente de la dirección deportiva del Mallorca

Según han confirmado fuentes del Mallorca, Serra Ferrer, primer máximo accionista del club, habría adoptado esa decisión al no poder designar al sustituto de Oltra ante la oposición del consejero Utz Claassen.



Serra Ferrer, exentrenador del Mallorca, Betis y Barcelona, entre otros equipos, era partidario de destituir a Oltra tras los malos resultados del primer equipo.



El candidato que propuso no convenció a Claassen, segundo accionista mayoritario, tras lo cual ha decidido renunciar al cargo de director deportivo.



El Mallorca está sumido, desde hace meses, en una crisis institucional ante la disparidad de criterios de sus consejeros.



El presidente Biel Cerdà no ejerce como tal al ser apartado de sus funciones, pero mantiene el cargo tras haber firmado el pasado verano un pacto de sindicación de acciones con Serra Ferrer. Este no puede apartarlo de la presidencia, ni siquiera con el apoyo de Claassen, debido a ese pacto y si lo incumple debería abonar una elevada indemnización a Cerdà.



El Mallorca descendió la pasada temporada Segunda tras 16 años consecutivos en Primera y después de superar un concurso voluntario de acreedores.