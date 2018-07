Isern no presenta su candidatura al no contar con un "apoyo unánime" del PP

El alcalde de Palma, Mateo Isern, ha revelado este lunes que no presentará su candidatura para ser el aspirante del PP a la Alcaldía de Palma ya que, según ha destacado, no ha recibido "el apoyo unánime del partido".



Así lo ha anunciado en una rueda de prensa urgente, en la que ha estado acompañado por su equipo de gobierno, donde también ha explicado que "las críticas o reproches" hacia su persona "se fundamentan en mi forma personal de ejercer la Alcaldía, a pesar de haber cumplido prácticamente el 80 por ciento del programa electoral. Tienen razón quienes aseguran que antepongo los intereses de la ciudad a los del partido", ha manifestado.



Isern ha explicado que comunicó su decisión al presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, y al presidente de la Junta Territorial de Palma, José María Rodríguez, en la reunión que mantuvieron hace un par de semanas, si bien les pidió un plazo para hablar con Madrid y desde el partido a nivel nacional le pidieron "un tiempo porque quisieron hacer una serie de gestiones, que fue lo que me hizo incumplir mi compromiso de que en cinco días anunciaría mi decisión".



"Me he reunido con gente de la más alta representación en el partido", ha dicho el alcalde, quien también ha indicado que no está "autorizado a revelar" el nombre de quién recibió una llamada telefónica este lunes por la noche en la que le comunicaron que "habían considerado mi petición de retirarme y no encabezar la candidatura había sido aceptada".



Isern ha revelado que fue el representante de la Junta Territorial de Palma el que le dijo que "yo no era la persona más adecuada para ser el candidato a la Alcaldía" y que "tenían ya a otras personas que estaban dispuestas asumir el reto", ha declarado.