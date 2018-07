La Seguridad Social pierde en Baleares 62.271 afiliados en noviembre, hasta los 354.236 cotizantes

La Seguridad Social ha registrado en el mes de noviembre en Baleares un descenso de 62.271 afiliados respecto a octubre, lo que supone un 14,95 por ciento menos, con lo que el total de ocupados se ha situado en 354.236 cotizantes al finalizar el mes, según ha informado este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.



En comparación con el mes de noviembre de 2012, la Seguridad Social ha registrado el mes pasado en Baleares un aumento de 1.158 afiliados, lo que supone un crecimiento interanual del 0,33 por ciento.



Por Regímenes, los datos indican que el General ha registrado el mayor número de afiliados en Baleares, al alcanzar un total de 274.169 cotizantes; seguido del de Autónomos, con 78.465 cotizantes; y el del Mar, con 1.603 afiliados.



Los datos nacionales arrojan que la Seguridad Social ha registrado en noviembre un descenso medio de 66.829 afiliados respecto a octubre, un 0,41 por ciento menos, con lo que el total de ocupados se ha situado en 16.293.543 cotizantes al finalizar el mes.



Este descenso de la afiliación es el mejor dato en un mes de noviembre desde 2010, ya que en 2011 y 2012 se perdieron 111.782 y 205.678 ocupados, respectivamente. No obstante, en noviembre de 2009 y de 2010 se perdieron menos afiliados que este año (-61.276 y -53.440 cotizantes, respectivamente).



"NO SE DESTRUYE EMPLEO NETO"



En cualquier caso, el Ministerio de Empleo ha destacado que en términos desestacionalizados "prácticamente no se destruyó empleo neto", reduciéndose la afiliación media en 2.828 cotizantes.



En tasa interanual, la afiliación a la Seguridad Social se redujo en noviembre en 237.505 ocupados, la mejor tasa interanual de afiliación de los últimos 25 meses, con una caída de 250.243 afiliados en el Régimen General (-1,8 por ciento) y una ganancia de 13.802 ocupados en el Régimen de Autónomos (+0,46 por ciento), que registró una tasa interanual positiva por primera vez desde diciembre de 2008.



A la luz de estos datos, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha destacado que España está "cada día más cerca de la creación neta de empleo", entrando más afiliados de los que salen. "La progresión es muy rápida y previsiblemente tendrá continuidad en los próximos meses", ha afirmado Burgos.



En valores mensuales, el mayor descenso de la afiliación se lo anotó el Régimen General, que perdió 70.248 cotizantes (-0,53 por ciento), hasta situar su total de afiliados en 13.184.854 personas.



El único que ganó afiliados en noviembre fue el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que sumó 3.816 afiliados (+0,13%), lo que situó su número de cotizantes en 3.042.596 ocupados, consiguiendo así encadenar tres meses consecutivos de ascensos.



BAJA EN AMBOS SEXOS Y ENTRE LOS EXTRANJEROS



El descenso de la afiliación en noviembre afectó a ambos sexos, con 22.190 afiliadas menos (-0,30 por ciento), frente a un descenso de la afiliación masculina de 44.640 ocupados (-0,50 por ciento).



Así, al finalizar noviembre, el número de hombres cotizantes se situó en 8.734.587 ocupados, mientras que el de mujeres ascendió a 7.558.956 afiliadas. En tasas interanuales, la afiliación masculina acumula una caída del 1,62 por ciento, mientras que la femenina experimenta un descenso del 1,22 por ciento.



Por su parte, el número de afiliados extranjeros descendió en noviembre en 45.266 trabajadores (-2,8 por ciento), acumulando su sexto recorte mensual consecutivo.