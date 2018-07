Sansaloni defiende legalidad de contratación de su novia y todos contratos

Sansaloni ha afirmado que todas las contrataciones que realiza el Ib-Salut "se enmarcan dentro de la legalidad vigente" y ha recalcado que "no ha permitido ni permitirá ningún tipo de favoritismo ni trato de favor" para trabajar en el sector público sanitario.



En rueda de prensa convocada con carácter urgente, el conseller ha mostrado su "interés" en responder a esta denuncia del sindicato de enfermería Satse y ha dicho que tiene "la conciencia bien tranquila".



El titular de Salud ha señalado que dará "todas las explicaciones necesarias y adecuadas que haga falta donde haga falta", y ha invitado al Satse a "dar los pasos que tenga que dar" porque él "también irá con total tranquilidad a demostrar la honradez de todas y cada una de las personas que han participado en cualquier proceso de contratación".



Sansaloni ha anunciado que la Mesa Sectorial de la Salud Pública aprobará este próximo viernes de manera definitiva la bolsa única de contratación del sector sanitario público balear, a la que se opone el Satse, ha recordado.



Este sistema de contratación pretende la "máxima transparencia y objetividad" en todas las contrataciones de todo el Ib-Salut, que hasta ahora se realizaban según el centro sanitario en cuestión.



Sansaloni ha comenzado su intervención afirmando que "todas y cada una" de las contrataciones de personal realizadas en el Hospital Son Llàtzer se han llevado a cabo "dentro de la más estricta legalidad, cumpliendo la normativa vigente".



El conseller han negado "taxativamente" que se haya producido ningún tipo de favor y el gerente de Son Llàtzer, Xavier Feliu, ha dicho que el sindicato Satse en el hospital nunca se ha quejado ni ha denunciado la contratación de la novia del conseller, ni de ninguna otra matrona que trabaja en el centro.



Feliu ha insistido en que en las contrataciones de Son Llàtzer se ha seguido todo el proceso que establece la normativa vigente, "sin aplicar ningún otro criterio que el de la libre concurrencia en la búsqueda de personal en otras bolsas".



En el caso de necesidad asistencial, ha subrayado, se ha abogado por la contratación directa por vía de urgencia para garantizar la atención sanitaria.



Según ha explicado, el acuerdo de la bolsa de trabajo temporal de Son Llàtzer establece que "en el caso de inexistencia de candidatos inscritos en la bolsa de trabajo temporal, o que no estén disponibles, se podrá realizar la selección por vía de la contratación directa".



Sansaloni y Feliu han aludido a que existe un "déficit histórico" en algunas categorías de profesionales, caso de matronas, enfermeras de salud mental o anestesistas, que son "necesarias para garantizar la continuidad asistencial y la atención correcta de los ciudadanos".



Prueba de ello, han concretado, es que a día de hoy no existe ningún profesional de enfermería especializado en obstetricia y ginecología en ninguna de las bolsas de trabajo de los diferentes hospitales.



A día de hoy, en Son Llàtzer hay contratadas 31 comadronas -20 fijas, 4 interinas y 7 temporales-. El gerente del centro ha señalado que las últimas contrataciones de comadronas se han realizado por procedimiento de urgencia, tras recurrir sin éxito a las bolsas de trabajo de otros centros sanitarios.



De hecho, ha añadido Feliu, desde abril de 2013 a mayo de 2014 la demanda de comadronas de los hospitales públicos de Baleares ha estado por encima del número de profesionales de esta especialidad inscritas en el Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB).