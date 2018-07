Rodríguez (PP): "Propondremos a Mateo Isern o a la persona que consideremos más conveniente para dirigir Palma"

El presidente de la Junta Territorial de Palma, José María Rodríguez, ha destacado que la Junta será la que proponga al actual alcalde, Mateo Isern, "o a la persona que consideremos más conveniente para dirigir" la ciudad como aspirante del PP a la Alcaldía.



En declaraciones a los periodistas antes de la Asamblea General de Afiliados, Rodríguez ha dicho que Isern es un "magnífico alcalde", si bien preguntado por si le gustaría que repitiera como aspirante, ha contestado que se trata de una "cuestión personal" y que "él debe decir si quiere y la Junta elegirá entre las personas que aspiren".



En cuanto a si hay más nombres de posibles aspirantes, Rodríguez no ha querido "adelantar acontecimientos", aunque ha recordado que hay "6.000 afiliados que serían 6.000 magníficos candidatos", ha manifestado antes de asegurar que él no se presentará y de que el teniente de alcalde, Álvaro Gijón, indicase que él no está "en ese juego" y que la actual consellera de Familia y Servicios Sociales, Sandra Fernández, suscribiera sus palabras.



"No me preocupa el candidato, me preocupa el programa", ha manifestado Rodríguez, quien también ha asegurado que "el partido se reúne por su gran fuerza política" que "no es la mía, ni la del alcalde, ni la de Bauzá, es la de sus afiliados".



En cuanto a la relación entre Rodríguez e Isern, el propio Isern ha asegurado que siempre han tenido "un trato exquisito" entre ambos y que "coincidan o no" en la totalidad de materias, "el respeto siempre ha sido máximo".



Durante la Asamblea de Afiliados de este martes, se informará de lo sucedido en Palma para afrontar el próximo "curso" que estará caracterizado por las próximas elecciones en las que se elegirán a los dirigentes de las "tres principales instituciones" que afectan a la capital balear, ha dicho Rodríguez.



Así, el 'popular' ha asegurado que están "inmersos" en la redacción del programa electoral y que será en la Junta Insular de la formación de este miércoles donde se den "las pautas para hacer públicas las elecciones de personas que encabezar las listas".



Preguntado por las próximas elecciones a la Presidencia de la Junta Territorial de Palma y su imputación, Rodríguez ha recordado que tendrán lugar en el 2016. "Que sea imputado no quiere decir que sea inculpado, me imputaron en 2011 pero no ha vuelto a caer nada más, no será tan grave la cosa", ha manifestado.