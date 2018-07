PSIB y Podem en "Junts per Sóller"

“Junts per Sóller” es el nombre de la coalición electoral municipal que integra a PSIB-PSOE, Podem, Guanyem i Més en esta localidad. Las 4 formaciones renuncian a sus siglas en vista a las elecciones del 24 de mayo pero mantendrán sus propias estructuras de partido. El acuerdo se produce horas después que los socialistas aseguraran que el acuerdo aún no había llegado y que debía ratificarlo la dirección del partido.

Podem y PSIB-PSOE se presentan juntos, y en coalición con Més y Guanyem, en Sóller bajo la marca blanca “Junts per Sóller”.

El acuerdo ha llegado horas después de que la diputada socialista, Pilar Costa, rechazara, en el Parlament, que el PSIB-PSOE renuncie a sus siglas para llegar a un pacto, aunque en este caso que no aparecen en el nombre de la coalición. Sin embargo los integrantes de la candidatura mantendrán su estructura de partido. Costa ha recordado que los acuerdos pre y postelectorales de los socialistas con otras fuerzas de izquierdas es una práctica habitual de la formación desde hace 20 años.





En ONDA CERO, el secretario general de PODEM PER LES ILLES, Alberto Jarabo, ha recordado que no se pueden presentar con su marca a las próximas elecciones municipales, pero que hay varias alternativas para estar presentes en los comicios.



Los socialistas de Baleares han dado libertad a las agrupaciones municipales de la formación para que negocien y lleguen a acuerdos con otras fuerzas de izquierdas aunque deben ser ratificados por la dirección del partido según explicó Costa. Según ha podido saber Onda Cero Més también está negociando en otros municipios de la isla como Pollença con Podem para crear posibles coaliciones como la Sóller.