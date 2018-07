El PSIB impide la creación de la comisión de investigación sobre Son Espases

El Parlament ha rechazado hoy la creación de una comisión de investigación sobre Son Espases, una vez que el PSIB no ha aceptado una enmienda que proponía que la misma abarque, no solo la elección de los terrenos y adjudicación de las obras del hospital, sino también su puesta en marcha en el Govern del Pacto.



En concreto, los socialistas no han aceptado la enmienda "in voce" que ha propuesto el PP durante el pleno del Parlament a la iniciativa de MÉS para que la investigación de la comisión incluya todo lo relacionado con Son Espases, desde la elección de los terrenos hasta su funcionamiento.



La propuesta de esta comisión requería para su aprobación de un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios, una vez realizada la enmienda por parte del grupo con mayoría absoluta (PP), que MÉS, autor de la iniciativa, había aceptado.



La diputada socialista Pilar Costa ha justificado el rechazo de su grupo en que el Partido Popular pretende con su enmienda "desviar la atención" de lo que investiga la Justicia, aunque sí se ha mostrado a favor del texto inicial de la propuesta para que se investigue la elección del terreno y la adjudicación de las obras.



"Le pediría que guarden los libros para cuando vayan a declarar ante la Fiscalía", ha dicho Costa al finalizar la sesión plenaria y ante el abucheo de la bancada popular por el rechazo a la creación de la comisión.



La portavoz adjunta del grupo parlamentaria MÉS, Fina Santiago, ha lamentado que no se haya concretado la creación de la comisión porque, ha dicho, "entre unos y otros la política es menos creíble". La propuesta del PP pedía en concreto que la comisión abarque también la construcción y el desarrollo de las obras, modificación, la dotación de equipamientos y la puesta en marcha del hospital, así como las obras viarias relacionados, que se habrían realizado mientras era conseller de Salud el socialista Vicenç Thomàs.



El diputado del PP Carlos Veramendi ha defendido que "la ciudadanía tiene total derecho a saber toda la verdad de todo" sobre Son Espases.



"Si no tienen nada que ocultar no tendrán ningún problema en ampliar la luz y taquígrafos a su gestión", ha dicho durante el debate Veramendi, para quien aún hay "sombras" en todo el proceso de Son Espases.



"Lo aceptamos, si no sale hoy la comisión será para que los ciudadanos tengan un motivo más para que no crean en la política. Yo conozco toda la verdad y veo cosas muy extrañas en el expediente", ha defendido Santiago.