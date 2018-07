El PSIB edita un vídeo crítico contra la gestión y los recortes de Bauzá

El vídeo, de poco más de un minuto y medio de duración, resume de manera gráfica el "alto grado de desconexión con la realidad" y los ciudadanos a la que ha llegado el presidente del ejecutivo autonómico.



En un comunicado, el PSIB critica que el presidente autonómico haya "tomado la crisis como excusa para ejecutar dolorosos recortes en el ámbito de los servicios sociales, la sanidad y la educación públicas".



Esta campaña de movilización de los socialistas, iniciada el pasado 12 de junio, ha propiciado la celebración de más de una veintena de actos y reuniones y de la movilización de simpatizantes y militantes a través de las redes.



"La gran excusa" se puede ver en las redes sociales: en twitter (@psibpsoe), en el muro del PSIB en facebook y en la web del partido (www.psib-psoe.org).



El vídeo ahonda, señalan los socialistas, en "la gran justificación que el PP ha encontrado con la crisis económica para emprender políticas de recortes indiscriminados en diferentes ámbitos de los servicios sociales, la dependencia, la educación y la sanidad, que han puesto en peligro gran parte de los avances logrados históricamente".



Se trata de unos recortes, advierten los socialistas, que a día de hoy "se cobran sus víctimas en las personas con menos capacidad de mantener un nivel de vida por encima del umbral de la pobreza".



El PSIB advierte de que las clases medias "van a menos y agotan sus recursos con un Govern que, increíblemente, disminuye las redes de protección social y, por otra parte, no favorece la dinamización del mercado laboral".



La falta de trabajo y su precarización, añade el PSIB, está conduciendo a un gran número de ciudadanos de las islas a "las puertas de la pobreza y la exclusión social", como demuestran los indicadores conocidos las última semanas de entidades como Cáritas, OCDE o Save the Children.



"En una palabra, el Govern del PP se ha propuesto el desmantelamiento del Estado del Bienestar", ha lamentado el PSIB, que considera que las elecciones autonómicas y municipales del próximo año son una "oportunidad única" para revertir esta situación.



Es una "oportunidad única" para los que han "sufrido" las consecuencias de las políticas del ejecutivo liderado por Bauzá, "para todos aquellos que tres años después han visto empeorar sus condiciones de vida y sus expectativas de futuro; para aquellos que antes tenían y ahora no"