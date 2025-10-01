Vivienda

El precio de los alquileres en Baleares aumenta un 6,6% este último año

El precio de la vivienda en alquiler en Baleares ha experimentado una subida del 6,6% desde septiembre de 2024 hasta situarse en los 19,2 euros/m2 de media. Santa Eulària (en Ibiza) sería el municipio más caro, por delante de Calvià y Manacor, por el contrario, es el más económico.

Europa Press

Palma |

Estos son algunos de los datos que se extraen del último informe de precios del portal inmobiliario idealista, en el que se refleja que este dato supone una caída trimestral de las rentas del 4,7% y del 0,8% con respecto al mes anterior.

En Palma, el precio creció un 6,2% durante los últimos doce meses, hasta situarse en 18,4 euros/m2, récord histórico en la ciudad. La mayor subida interanual entre los municipios analizados por idealista en Baleares se produjo en Andratx (12%), seguida del incremento de Llucmajor (10,8%), Manacor (10,6%) y Calvià (9,6%). Alcúdia (-6%), en cambio, experimenta la mayor caída entre los mercados analizados por idealista.

Santa Eulària (26,3 euros/m2 ) sería el municipio más caro, por delante de Calvià (23,3 euros/m2 ). Manacor (13 euros/m2 ), por el contrario, es el más económico.

Una oferta plana ante una demanda que no deja de crecer

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, ha indicado que el alquiler "sigue tensionándose sin medida" con un 'stock' que "permanece plano y una demanda que no deja de crecer".

"La competencia entre los inquilinos es tal que los propietarios, con decenas de perfiles entre los que elegir, se decantan siempre por aquellos que más seguridad les ofrecen, es decir con empleos estables, perfiles de bajo riesgo, solventes y con ingresos mensuales recurrentes que cubren sobradamente la renta", ha alegado.

El portal inmobiliario ha apuntado que en el tercer trimestre de 2025 se han mantenido las "dinámicas establecidas" en lo referente a oferta y demanda, lo que ha mantenido la tensión en los precios. Durante el verano el precio ha crecido un 10,9% interanual en España, hasta situarse el metro cuadrado en 14,5 euros mensuales. En tasa trimestral, los precios han bajado un 1,3% durante el tercer trimestre.

