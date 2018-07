El pleno del Parlament de este martes acogerá el debate y votación de la Ley del Suelo

El pleno del Parlament de este martes, que comenzará a las 09.30 horas, acogerá el debate y votación del Proyecto de ley del suelo, con lo que Baleares dejará de ser la única autonomía que no dispone de esta normativa.



Este proyecto de ley fue aprobado por el Consell de Govern del pasado 13 de septiembre de 2013 y uno de los aspectos más destacados del texto era que las viviendas construidas en suelo rústico desde hace más de ocho años y que no tengan abierto ningún procedimiento ni expediente disciplinario podrán ser regularizadas cumpliendo una serie de requisitos, como pagar las licencias. De este modo, pese a su situación irregular, la administración ya no puede actuar en contra de ellas, porque el delito ha prescrito.



Así, tendrán un plazo de tres años para regularizarlas, de manera que en el primer año deben pagar el 15 por ciento del coste de la vivienda, mientras que si se regularizan en el segundo año será el 20 por ciento y en el tercero el 25 por ciento.



Se trata, según explicó entonces el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company, de un procedimiento demandado por muchas administraciones locales y por entidades representativas, sobre todo por el Consell de Ibiza y cuya activación quedará en manos de cada institución insular. No obstante, la oposición ha acusado a los 'populares' de forzar la normativa para urbanizar en suelo rústico.



21 PREGUNTAS DE CONTROL AL GOVERN



El debate y votación de la ley, no obstante, tendrá lugar durante la segunda parte del pleno, tras 21 preguntas de control, cuatro de ellas dirigidas al presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ausente por motivos de salud durante la pasada sesión.



Concretamente, el jefe del Ejecutivo deberá responder al portavoz de MÉS, Biel Barceló, sobre si cree que los problemas educativos son problemas de la educación pública y si piensa que la legislación vigente da un trato justo y adecuado a las personas autónomas.



A la portavoz de los socialistas, Francina Armengol, le contestará a si cree que se debería impulsar una reforma del Estatut d'Autonomia y si trasladará al Gobierno central el rechazo social y del sector sanitario de las islas a la reforma de la ley del aborto.



LEE DEL ABORTO, CÉNTIMO SANITARIO O CAN MISSES



Otras de las cuestiones más destacas de la sesión versarán sobre el papel y la reducción o no del Consell de Mallorca, la apertura de Can Misses, el céntimo sanitario, las prospecciones o la atención psicológica a las víctimas de emergencias.



Mientras, los 'populares' abordarán muy diversos temas como los actos del Día de Baleares, la feria ITB de Berlín, los datos del informe de coyuntura económica o la modificación de la Ley de Puertos.



Por otro lado, durante la segunda parte del pleno, además del debate de la Ley del Suelo, tendrá lugar una interpelación sobre la política educativa del Govern, en relación a los expedientes a directores, y el debate de una moción del PSIB sobre la política del Ejecutivo balear en concertación social.