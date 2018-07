Palmer defiende que la investigación sobre Malén Ortiz debe ser silenciosa

La delegada del Gobierno en Baleares, Teresa Palmer, ha asegurado hoy que la desaparición de la adolescente Malén Ortiz, ocurrida hace cinco meses, es el asunto que más le preocupa y ha defendido que la investigación del caso por parte de la Guardia Civil debe ser silenciosa "para ser efectiva".



Palmer ha afirmado en una rueda de prensa que no se han producido novedades en dicha investigación sobre la joven de 15 años desaparecida el 2 de diciembre de 2013 en el municipio de Calvià y ha recalcado que desde el principio la Guardia Civil no ha dejado de indagar para intentar averiguar su paradero.



"Es el tema que más preocupa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Baleares y el que más me preocupa a mí como delegada aunque no hablemos de ello cada día porque no podemos ni debemos hacerlo", ha afirmado Palmer, que ha subrayado que "durante este tiempo nunca se ha dejado de investigar este caso y nunca se ha descartado ninguna hipótesis".



La delegada del Gobierno ha manifestado su sorpresa por algunas informaciones publicadas en relación con el caso "que no se corresponden con la realidad" y ha negado que la Guardia Civil haya descartado la posibilidad de una huida voluntaria de la joven, algo que "es falso porque nunca se ha descartado ninguna hipótesis".



"Si hubiera avances, yo los comentaría, pero si no se comenta es porque la investigación para ser efectiva tiene que ser silenciosa", ha defendido.



Palmer también se ha referido a otros casos de supuestos intentos de secuestro de adolescentes ocurridos en Mallorca recientemente, uno de ellos en Sa Pobla, y ha afirmado que no guardan ninguna relación con la desaparición de Malén Ortiz.



"La historia de la furgoneta blanca es un bulo que todos hemos oído pero no es cierto", ha asegurado Palmer, que ha añadido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no tienen "la más mínima sospecha de que exista ese vehículo ligado a distintos sucesos".



"Los tres sucesos, Malén Ortiz, Sa Pobla y otro más -ha dicho-, no tienen nada que ver entre ellos y aprovecho para reducir la alarma social que están generando ciertos comentarios en redes sociales que creo que no están justificados", ha afirmado.