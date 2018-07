La oposición pide la dimisión de Company por ocultar un informe de sondeos a Bauzá

La portavoz del grupo parlamentario del PSIB, Francina Cabrer, ha considerado hoy que tiene que haber "asunción de responsabilidades políticas" por parte del Govern y que Company "no puede seguir un minuto más" como conseller "después de lo que ha confesado hoy".



Armengol se ha referido a las declaraciones que ha hecho Company en el marco del pleno del Parlament, en el que ha dicho que no informó a Bauzá del informe de su Conselleria que señalaba la realización de sondeos en abril de 2013 que se escucharon en el Mar balear, porque no se realizaron en aguas de las islas, sino a unos 300 kilómetros.



El portavoz del grupo parlamentario MÉS, Biel Barceló, ha acusado al conseller de haber "minimizado" y restado importancia a estos sondeos, por lo que ha pedido también su dimisión o que el presidente de Baleares lo cese.



Para la portavoz del PP en el Parlament, esta petición de la oposición supone "el mundo al revés" cuando son ellos los que deberán dar explicaciones y no su partido, por haber autorizado la realización de prospecciones petroleras durante el gobierno socialista.