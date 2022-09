Yllanes no será el candidato de Unidas Podemos para las elecciones autonómicas de 2023

El vicepresidente del Govern balear y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, no será el candidato de Unidas Podemos para las próximas elecciones autonómicas de 2023. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del entorno del vicepresidente, quienes han detallado que se trata de una decisión personal. Minutos más tarde el vicepresidente publicaba un vídeo en sus redes sociales en el que hablaba sobre esta decisión, tras "un par de meses dando vueltas" a su futuro político. "Es una decisión meditada", empieza el conseller.

En este vídeo Yllanes explica que cuando dio el salto a la política en noviembre de 2015, ocho años le parecía un buen límite "para desarrollar tarea política pero no convertirse en un profesional de la política". Ahora, "no se dan los ocho años exactos" pero "se habrá completado ese ciclo". En este sentido, ello "no significa que no vaya a seguir desarrollando" su trabajo como vicepresidente y conseller, ya que "en estos meses queda un otoño y un invierno muy intensos" en los que "seguir ahondando en el cumplimiento de los acuerdos de Bellver". "Quedan diez meses absolutamente apasionantes", remarca el vicepresidente del Govern.

Así, de cara a las elecciones autonómicas de 2023, Yllanes ha preferido "ceder el testigo" ya que "hay mujeres y hombres perfectamente preparados para asumir esa responsabilidad". "Ha sido un auténtico honor poder estar al servicio de los ciudadanos de Baleares. Espero que seáis comprensivos con mi decisión", señala, antes de concluir que sigue "a disposición de Unidas Podemos como de la Comunidad Autónoma" si "en algún momento se precisa" su "participación".

PLAZA DE JUEZ

En este sentido, el vicepresidente no ha aclarado si regresará a su plaza de magistrado, ya que actualmente se encuentra en una excedencia especial. Antes de dedicarse a la política Yllanes estaba adscrito a la Audiencia Provincial de Baleares, donde iba a formar parte del tribunal que juzgaría el caso Nóos. Antes del juicio dejó la toga para ser el candidato de Podemos al Congreso por Baleares, y durante cuatro años desempeñó el cargo de diputado. En este tiempo ha obtenido la plaza del Juzgado de lo Penal número 7 de Palma, pero al seguir en servicios especiales se nombró de forma provisional a la magistrada Ana María Cameselle. Yllanes fue el segundo candidato de Podemos a la presidencia del Govern. En las elecciones de 2015 el candidato fue Alberto Jarabo, hoy portavoz del Ayuntamiento de Palma.