Yllanes, al PP: "No dimitiré porque nunca he dicho la mentira que han contado"

El vicepresidente del Govern balear y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha descartado este martes dimitir por unas declaraciones que realizó sobre el turismo recientemente.

"Si usted tuviera dignidad tendría que haber dimitido", ha censurado en el pleno del Parlament el diputado del PP Sebastià Sagreras, quien ha calificado las declaraciones del vicepresidente como "una falta de respeto" para empresarios y trabajadores. Sagreras ha acusado a Yllanes de decir que "era una buena noticia que no se recuperase el turismo del año 2019".

Por su parte, Yllanes ha descartado dimitir al considerar que ha sido "coherente" con sus declaraciones. "No dimitiré porque no he dicho nunca la mentira que han contado la señora Riera o usted", ha declarado el conseller. "No he dicho que no vengan turistas a Baleares", ha asegurado el vicepresidente.

Esta cuestión también ha surgido durante una pregunta por parte del portavoz adjunto de Cs en el Parlament, Marc Pérez-Ribas, al conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela.

Pérez-Ribas ha criticado las declaraciones de Yllanes "con la situación dramática que están viviendo muchas familias de las Islas". "La sociedad balear depende hoy por hoy del turismo para sobrevivir", ha advertido. "No deje que el señor Yllanes se entrometa ideológicamente en los proyectos transformadores de nuestro sistema turístico", ha declarado el diputado de Cs.

Cabe recordar que, este pasado lunes, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ya exigió al vicepresidente "responsabilidad y altura de miras" después de sus "desfavorables" manifestaciones sobre el turismo.

EL SECTOR DE LAS BODAS Y EVENTOS

Este enfrentamiento entre Yllanes y el PP se ha producido durante una pregunta por parte del diputado Sagreras sobre el plan de desescalada en el sector de bodas y eventos, "un sector que había conseguido colocar Baleares como destino líder".

El diputado 'popular' ha lamentado que "el resto de comunidades autónomas están pasando por delante" de las Islas en este sector. "Tenemos una restricciones abusivas", ha asegurado, por lo que ha exigido un "plan para recuperar Baleares como destino líder para bodas y eventos".

El vicepresidente ha reconocido que este sector "ha sido uno de los más golpeados por la pandemia". "Somos conscientes desde el Govern y desde aquí dar nuestro apoyo a este sector", ha indicado. "Han entendido que la desescalada que debía de hacer el Govern tenía que ser gradual y esta limitaba una serie de actividades que creíamos que eran de riesgo", ha apuntado.

Yllanes ha defendido que se seguirán "dando pasos" para recuperar este sector, que está dentro del decreto de ayudas del fondo de 855 millones de euros.