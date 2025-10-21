Xisca Rigo (IMAS): "Después de un diagnóstico duro, puede haber esperanza con atención personalizada"

El Consell de Mallorca ha estrenado un servicio pionero y único en España por su gratuidad y que pretende llegar, en un principio, a 100 familias. Se trata del Servicio Integral de Atención Domiciliaria de niños y niñas de entre 7 y 12 años, con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo por conducta.

En un principio serán un total de 100 plazas las disponibles para las familias con niños diagnosticados que así lo requieran y opten a un equipo multidisciplinar que hará intervenciones personalizadas. Según la directora insular de Personas con Discapacidad del consell de Mallorca, María Francesc Rigo, "la atención personalizada e individualizada" es la que trae la "esperanza después de un diagnóstico duro", muchas veces acompañado de "duelo y crisis".

El objetivo de este servicio es evitar futuros problemas para estos niños y adolescentes, así como acompañar a las familias. El programa de apoyo que ofrece el consell de Mallorca precisamente cuenta con un equipo multidisciplinar formado por psicólogos, educadores sociales, terapeutas ocupacionales, maestros y otros perfiles especializados, que trabajarán para reducir las alteraciones de conducta y reforzar la convivencia dentro de los hogares.

Cada caso dispondrá de un plan de intervención individualizado, adaptado a las necesidades específicas del niño y de su familia, tal y como indica el nombre de la campaña "Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia". Este servicio, que gestiona el IMAS, complementa al ofrecido a las personas mayores con dependencia.