PP y Vox pactan de nuevo los presupuestos de Palma para el 2026

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presentado este lunes los presupuestos municipales de 2026, que ascienden a 623,9 millones de euros, con un incremento de un 2,25% tras sumar 13,7 millones respecto a los de este año. El primer edil ha presentado las cuentas en una rueda de prensa acompañado por el regidor de Vox Fulgencio Coll, que ha avanzado el apoyo a la propuesta porque recoge las peticiones de su formación.

Con estos datos, el presupuestos consolidado del Ayuntamiento de Palma para el próximo ejercicio, con las cuentas de los organismos autónomos y sociedades, asciende a 956,2 millones de euros. Martínez ha destacado el incremento presupuestario en un contexto de reducción de la deuda y los impuestos. En este punto, tras la rebaja que entró en vigor el 1 de enero de 2025 y que afectó al IBI, IAE y plusvalías --con un ahorro anual de 11 millones de euros para los ciudadanos--, en 2026 se aplicará la segunda fase de la bajada de la plusvalía municipal, que se situará en el 18%, "una de las más bajas entre las grandes ciudades de España".

Asimismo, se reducirá el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a partir de noviembre de 2025, permitiendo deducir el 50% de las tasas abonadas por licencias urbanísticas, con el objetivo de "continuar disminuyendo la presión fiscal, incentivar la construcción y facilitar el acceso a la vivienda". Esta semana está previsto que los regidores expliquen las cuentas de sus respectivas áreas en las comisiones informativas.

SEGURIDAD CIUDADANA, ÁREA PREFERENTE

El primer edil ha destacado el capítulo de inversiones, que alcanza los 90 millones de euros tras sumar 5,6 millones, y el presupuesto de Seguridad Ciudadana, que como "área preferente" se sitúa en 121 millones de euros tras crecer un 13% sin tener en cuenta los 25 millones que costó el rescate del parque de bomberos.

Las cuentas de Seguridad Ciudadana contemplan, entre otras actuaciones la dotación de 50 nuevas plazas de Policía Local y la redacción del proyecto del futuro cuartel del cuerpo en Nou Llevant. El próximo año, ha añadido Martínez, verá la luz el nuevo Plan de Policía Local. Igualmente, habrá 1,5 millones de euros destinados a vehículos. En el área de Bomberos, se prevé la convocatoria de nuevas plazas, 3 millones de euros en vehículos y 700.000 euros para mejoras del parque, además de ampliar Protección Civil hasta 25 voluntarios.

En Movilidad, se incorporarán los primeros 57 autobuses eléctricos de un total de 113 que se adquirirán en los próximos cuatro años, por un valor máximo de 98 millones de euros, y se ampliará la zona ORA y la cuarta fase de BiciPalma, con 23 nuevas estaciones y 230 bicicletas eléctricas, incluyendo Playa de Palma y paseo Marítim.

El área de Infraestructuras gestionará 130 millones de euros (44 millones más) y Parques y Jardines casi 20 millones de euros. Emaya, por su parte, contará con 38 millones de euros, un 20% más, destinados a renovación de redes de agua, depuración y modernización de la flota, especialmente los equipos de riego y recogida.

El presupuesto social, por su parte, alcanza los 62 millones de euros, con la creación de 84 plazas del servicio de acogida de corta estancia e incrementos en los servicios de acogida y atención a mujeres víctimas de violencia, con aumentos del 60% y 36%, respectivamente, que se verán reflejados en los nuevos contratos que se prevé licitar en 2026.

El mantenimiento de colegios públicos recibirá 13 millones de euros, un 18% más, mientras que el mantenimiento de las fuentes ornamentales contará con un incremento del 24%.

El capítulo de personal crece hasta los 214 millones. Martínez ha explicado que ya han comenzado las negociaciones para el reconocimiento de la carrera profesional.

DEPORTES Y CULTURA

En educación, se licitará la gestión de las escuelas municipales con mejoras salariales, se adquirirán las escuelas infantiles de Ciutat Antiga y Santa Catalina con 3,8 millones de euros, se mantendrá y ampliará el programa 'Patis Oberts' y las actividades en los 'casals de barri', incluyendo la ejecución de un nuevo equipamiento en Son Oliva. Cabe señalar que, en el área de Juventud, se ha detectado un error material que será subsanado mediante enmienda, pasando de 1,3 millones de euros a un total de 1,8 millones de euros.

En Deportes, se reformarán todos los vestuarios de campos de fútbol municipales y se construirán nuevas instalaciones deportivas en Sant Jordi y Es Garroveral. Además, se continuará con la modernización del Polideportivo de Son Moix y se avanzará en la futura pista de atletismo, así como en la reforma de Germans Escalas.

En materia cultural, el primer edil ha anunciado dos subvenciones nominativas para el Teatre Principal de Palma y para el Gremi de Llibreters de Mallorca, por la buena programación que desarrollan. Asimismo, se destina una partida para la museización del Castell de Bellver, con una inversión de 300.000 euros, y se prevé la finalización de las obras de las Torres del Temple.

En el capítulo de vivienda, hay prevista una partida de nueve millones de euros a dos años para ejecutar viviendas públicas en Camp Redó y Son Ferragut.

PLAZA MAYOR Y GESA

En cuanto a grandes proyectos que avanzarán el próximo año, el alcalde de Palma ha explicado que, en relación a la plaza Mayor, tras adjudicarse el proyecto básico de ejecución, entre mayo y junio se licitarán las obras para poder cumplir el compromiso de que comiencen en el tercer trimestre de 2026.

En relación al edificio de GESA en unas semanas se aprobará el concurso de ideas para que el año que viene se pueda adjudicar el proyecto básico de ejecución.

Martínez se ha referido igualmente a la Antiga Presó, para el que Urbanismo está preparandoel proyecto para esta infraestructura, mientras un equipo multidisciplinar aborda la problemática desde el punto de vista social y de seguridad.

En este contexto, el alcalde también ha destacado la continuidad de otros proyectos transformadores como el futuro centro de servicios en el antiguo Metropolitan, el Recinto Ferial, el Jardín Botánico, el nuevo pabellón deportivo en el antiguo Luis Sitjar, y el centro de control demográfico, sumándose a equipamientos ya puestos en marcha como las escoletas de Son Gibert y Son Dameto, el instituto de Son Ferriol y la adquisición de la finca de Son Quint.

Martínez ha subrayado que las cuentas siguen la línea de los últimos tres años de mejorar los servicios públicos, atender las necesidades de los barrios, crear y equipamientos y, en definitiva, seguir transformando la ciudad. El portavoz de Vox en Palma, Fulgencio Coll, por su parte, se ha declarado "cómplice" de las cuentas porque atienden las reclamaciones de Vox en materia de calidad de vida y en avanzar para que Palma "recupere la posición que en su día tuvo".