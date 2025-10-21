PP y Vox dan el primer paso para derogar la ley de memoria democrática de Baleares

El Parlament, con los votos a favor del PP y Vox, ha tomado en consideración la proposición de ley para derogar la ley de memoria y reconocimiento democráticos de Baleares.

La Cámara autonómica ha debatido en el pleno de este martes la iniciativa impulsada por los de Santiago Abascal, a la que se han opuesto todos los grupos de la izquierda y el diputado de Sa Unió de Formentera, Llorenç Córdoba.

La proposición de ley deberá ahora seguir con su tramitación parlamentaria para después ser aprobada de forma definitiva si recibe los apoyos necesarios. El texto contempla la disolución de las comisiones, organismos e instituciones creadas en virtud de la ley y la caída de todos los procedimientos iniciados y no concluidos, a excepción de los procesos de exhumación.

Es la segunda vez que el intento de Vox de derogar la ley de memoria llega al plenario. En la primera, a finales del año pasado, el PP tumbó la propuesta a cambio de que la izquierda permitiera la aprobación del decreto de zonas inundables y del que corregía los errores introducidos en la ley de simplificación administrativa.

No obstante, los 'populares' y los de Santiago Abascal, a finales de mayo, acordaron derogar esta ley en el marco de sus negociaciones para sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025. Es por ello que la toma en consideración de la derogación de la ley de memoria, aprobada en 2018, ha provocado que la izquierda haya acusado a la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, de incumplir su palabra.

Miembros de Memòria de Mallorca se han concentrado a las puertas del Parlament para protestar contra el inicio de la derogación de la normativa y posteriormente han seguido el debate desde el salón de plenos.

SACRALIZAN UN ÚNICO DISCURSO

El primero en intervenir en el debate ha sido el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, quien ha calificado la ley de memoria democrática como una "absolutamente injusta" "Dice cómo tenemos que pensar, qué podemos decir o no decir y atenernos a sanciones o a la cárcel si nos atrevemos a ir en contra de las verdades históricas que ustedes manifiestan y a su historia de buenos y malos", ha dicho.

La diputada del PP Cristina Gil ha sostenido que las leyes de memoria "implican una intromisión del Estado en la conciencia, dicen qué pensar y censuran a los historiadores". "Sacralizan un único discurso, una parte de la historia que convierten en intocable, un relato oficial que es más propio de dictaduras que de democracias. El ministerio de la verdad", ha dicho. La 'popular' ha defendido que la postura de su partido respecto a la derogación de la ley de memoria democrática de Baleares "siempre ha sido la misma", algo que la bancada de la izquierda le ha negado con gestos.

La diputada del PP ha recordado el compromiso del Govern de seguir impulsando la ley de fosas para "apoyar la recuperación por parte de las familias de sus muertos y su digna sepultura" y ha reiterado el "profundo respeto" de su partido hacia todas las personas que sufrieron violencia durante la Guerra Civil.

MEMORIA, JUSTICIA Y REPARACIÓN

El diputado del PSIB Omar Lamin, por su parte, ha considerado que la ley cuya derogación ha comenzado su tramitación este martes "representa lo que somos, un pueblo de memoria, justicia y reparación". "Es una herramienta viva y necesaria para garantizar la no repetición de los hechos más vergonzosos de nuestra historia. Nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y por qué no podemos permitir que el fanatismo y la fuerza sustituyan la convivencia", ha incidido.

El socialista ha defendido que la importancia de la ley de memoria no radica "ni en la venganza ni en el odio" sino en "la verdad, la justicia y el honor". "Un pueblo que recuerda es un pueblo que aprende y uno que olvida es aquel que está condenado a repetir los errores del pasado", ha sostenido. Lamin también ha reprochado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, haber traicionado su pacto con la izquierda por "su necesidad de mantener su silla a cualquier precio y satisfacer a una ultraderecha que blanquea el franquismo". "Esto les marcará para siempre, la historia no perdona la traición y la memoria de las víctimas tampoco", ha dicho dirigiéndose a la bancada 'popular'.

Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon ha lamentado que el pleno del Parlament tenga que debatir sobre una cuestión que "debería estar fuera de la disputa política y que va más allá de las siglas". Tener que volver a hablar sobre memoria, ha señalado, es responsabilidad del PP por "traicionar su palabra" y haber "roto la confianza que la izquierda había mostrado por responsabilidad". "Vox dicta sus condiciones y ustedes obedecen. Esto es sumisión ideológica ante la extrema derecha. Es dejar que quienes justifican la dictadura determinen el relato", le ha echado en cara a los 'populares'.