Vox advierte a Prohens: “Si nos tratan como enemigos, no habrá apoyo”

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha lanzado este martes un nuevo aviso a la presidenta del Govern, Marga Prohens: si el Ejecutivo autonómico “sigue tratándoles como enemigos”, su grupo no respaldará las iniciativas del Govern.

Cañadas cuestiona la fortaleza del Govern

Durante el pleno, Cañadas preguntó a Prohens si considera que cuenta con los apoyos necesarios para sacar adelante sus proyectos hasta el final de la legislatura.

“Se lo pregunto porque, viendo su actitud y las intervenciones de su grupo en el último pleno, la imagen que han trasladado es de debilidad. Aunque nos llaman socios prioritarios, sus actos y declaraciones no lo demuestran”, afirmó.

La portavoz recordó que Vox es oposición y, como tal, debe “vigilar que se cumplan los acuerdos firmados y las leyes aprobadas con nuestro apoyo”. Añadió: “La sensación es que sin nosotros su Govern no avanza, y si nos siguen tratando como si tuvieran mayoría absoluta y fuéramos enemigos, nuestro apoyo no será posible”.

Prohens defiende la negociación y el avance del programa

Por su parte, Prohens admitió que lidera un Govern “en solitario y en minoría por voluntad propia”, lo que obliga a negociar cada ley.

“Pese al ruido, hemos aprobado la práctica totalidad de las iniciativas, la mayoría con el apoyo de Vox. Así hemos puesto en marcha más del 90% del programa de Govern, y seguiremos en esa línea”, aseguró.

La presidenta concluyó: “Continuaremos gobernando, legislando y negociando para sacar adelante las propuestas en este Parlament”.