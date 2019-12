Villancicos e integración se darán la mano en la cuarta edición del Festival escolar de Nadal de Onda Cero Mallorca

Onda Cero Mallorca celebra el próximo lunes, 16 de diciembre, a partir de las 18.00 horas, el IV Festival Escolar de Nadal, un evento en el que los más pequeños tendrán la oportunidad de poner en escena sus dotes artísticas y musicales mediante la interpretación de un repertorio de villancicos que darán la bienvenida a las fiestas navideñas.

Desde el Auditorium de Palma, este evento tendrá un marcado carácter integrador que protagonizarán siete corales y centros educativos de la isla. El centro de educación especial Pinyol Vermell repetirá una colaboración muy especial junto al colegio Blanquerna de Marratxí. La cita también reunirá a los colegios Virgen del Carmen, Aixa-Llaüt y Son Canals de Palma, además del Agora Portals Internacional School de Calvià. Este año, la novedad será la participación del coro Sons de barri de Son Gotleu y la Escolania Vermells de la Seu.

Hasta 18 canciones se podrán escuchar en el transcurso de la tarde: desde el archiconocido ‘All I want for Christmas is you’ y el clásico ‘Adeste fideles’, hasta los tradicionales ‘Una pandereta suena’ o ‘El bon Jesuset’.

El alcalde de Palma, José Hila, y la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, participarán en el acto. Martí Rodríguez, periodista de Onda Cero, se encargará de conducir esta cuarta edición del certamen.

Una vez más, la Fundación Atresmedia y la Obra Social laCaixa ofrecerán el toque solidario gracias al donativo que se entregará a la Asociación Balear de Niños con Enfermedades Raras (ABAIMAR) y a la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Auditiva de Mallorca (ASPAS).

El acto es posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca y la participación de la Obra Social laCaixa y la Fundación Atresmedia.

El IV Festival Escolar de Onda Cero está patrocinado por Escoleta Asima, Bricomart, Centro Comercial Porto Pi, Tiendas Beds y Hotel Hospes Maricel y cuenta con el apoyo del Ajuntament de Palma y el Consell de Mallorca. También colaboran en el evento Imprenta Bahía, Palma Aquarium, i-Hobbies, Quely, Clínica Juaneda, Educaficine, Congelados Juvimar, Comercial Gallardo y Miam Factory.