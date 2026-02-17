Vera defiende el adelanto de las oposiciones docentes y asegura que se decidió "desde el diálogo y la negociación"

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha defendido el adelanto de las oposiciones docentes a los días 9 y 10 de mayo y ha asegurado que la decisión se ha tomado "desde el diálogo y la negociación". Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlament al ser preguntado por la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon si estaba contento con el cambio de fechas.

"Estoy contento de avanzar las oposiciones desde el diálogo y la negociación. Un diálogo que se inició en enero, cuando recibí a los sindicatos para explicarles la intención de adelantarlas. Ahora sí que hay una Conselleria que negocia, que es encontrar el punto medio", ha subrayado. El conseller, además, ha recordado que ofreció dos opciones a los representantes de los trabajadores, si adelantarlas a mayo o retrasarlas a octubre.

"Lamento que no se haya llegado a un acuerdo, pero mantener las fechas no era una opción. Queremos que todos los alumnos tengan a su profesor desde el primer día de curso y que los docentes conozcan cuanto antes su lugar de trabajo", ha insistido.

Buena parte de los sindicatos representados en la mesa sectorial en la que se adoptó la decisión se levantaron de la negociación al conocer la decisión y han mostrado su rechazo a la misma. Ramon ha considerado que lo censurable no es solo la determinación de adelantar las oposiciones, sino haberlo hecho "sin el consenso" de los docentes.

"Sorprende no la decisión, sino la manera. Cambiar la fecha, ¿por qué no? Hablemos, pero con tiempo y de manera planificada. Cuando centenares de docentes viven esta decisión como una imposición, algo no se ha hecho bien", ha recriminado la ecosoberanista. El adelanto del calendario, ha asegurado, trae consigo una sensación de "incertidumbre, estrés y desconfianza" entre los docentes. "Gobernar no es solo decidir, sino escuchar, anticipar impactos y actuar con sensibilidad", ha sentenciado.

Sobre la misma cuestión ha preguntado a Vera la diputada socialista Amanda Fernández, quien ha cuestionado el criterio que se ha seguido para decidir el adelanto de las oposiciones. El conseller ha reiterado que el objetivo final del adelanto es que "los alumnos tengan a sus profesores desde el primer día y los docentes conozcan sus centros lo antes posible" y para ellos se avanzarán también algunos trámites de los interinos.

Fernández, por su parte, ha considerado que el adelanto responde a la "incapacidad" de la Conselleria para gestionar un trámite de adjudicaciones de plazas como es debido. "Porque esto no lo ha pedido nadie, ni la comunidad educativa, ni los docentes, que quieren que las oposiciones se hagan cuando no haya alumnos en los centros", ha expuesto.

Según los cálculos de la socialista, las oposiciones en mayor provocará que durante dos días haya cerca de 2.000 docentes -entre los que se presenten y los que conformen los tribunales- que no estarán en sus puestos de trabajo.