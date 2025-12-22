Las ventas para el Sorteo Extraordinario de Navidad bajan ligeramente en Baleares

Las ventas para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad han experimentado un ligero descenso del 0,12% en Baleares con respecto al año anterior, alcanzando, en su edición de 2025, una facturación total de 55,4 millones de euros, con un gasto por habitante de 44,34 euros, según datos provisionales publicados este domingo por Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

En toda España, las ventas han aumentado un 1,4% con respecto al año anterior, alcanzando, en su edición de 2025, una facturación total de 3.554.685.880 euros.

De este modo, el gasto medio por habitante para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en 2025 ha sido de 72,36 euros, ligeramente inferior a las cifras de 2024, cuando cada español gastó una media de 73 euros, pero ligeramente superior a los 71,67 euros del año anterior, según la cifra de consignación por habitante de la LAE.

Por provincias, el mayor incremento se ha registrado en Huelva (5,55%), seguida de Teruel (4,76%), Jaen (3,53), La Rioja (3,44%), Sevilla (3,31%), Orense (3,27%) y Salamanca (3,03%). En Valencia, sin embargo, la venta ha descendido en un 2,71%, tras el fuerte incremento registrado en 2024 relacionado con la catástrofe de la dana.