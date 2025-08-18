Varios científicos del IdISBa también estudian cómo prevenir el suicidio entre adolescentes

Hoy nos acompañan radio científicos del IdISBa que estudian el suicidio entre adolescentes, un mal de nuestra sociedad que también refleja los problemas de salud mental que sufren muchos jóvenes.

Conocemos el trabajo de Pau Riera Serra, psicólogo y coordinador del proyecto SOM-RIU (Grupo EVISAP – IdISBa) y de Ignacio Ricci Cabello, Director del Grupo Cochrane Islas Baleares y Investigador principal del Grupo EVISAP (el Grupo de Investigación "Atención Primaria, Servicios de Salud y Medicina Basada en la Evidencia")

SOM-RIUes un proyecto pionero para prevenir el suicidio en adolescentes, impulsado por el IdISBa con el apoyo de la Fundación Mutua Madrileña. Incluye talleres para más de 2.200 alumnos de 2º y 3º de ESO en centros de todas las islas, así como formación para docentes y familias. Participa un equipo multidisciplinar y cuenta con el compromiso de la comunidad educativa y el apoyo de la Dirección General de Salud Mental. El objetivo es promover el bienestar emocional y detectar precozmente situaciones de riesgo.

El Grupo Cochrane Islas Baleares, por otra parte, fue creado en octubre de 2024 y acogido por el IdISBa. Forma parte de la red internacional Cochrane y su objetivo es sintetizar evidencia científica para guías clínicas y políticas de salud, acercarla a la ciudadanía y formar a profesionales en su uso para la toma de decisiones. De todo ello y más hablamos en esta larga conversación con los dos invitados.